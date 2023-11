Donnez à lire 3 Rue de Caen Thury-Harcourt-le-Hom, 17 octobre 2023, Thury-Harcourt-le-Hom.

Thury-Harcourt-le-Hom,Calvados

Du 17 octobre au 20 novembre 2023, votre Librairie Les Bonnes Feuilles participe à l’opération « Donnez à lire ».

Le principe de cette opération solidaire, parrainée par François Busnel est simple : durant un mois vous pouvez ajouter un livre jeunesse à vos achats et le remettre à votre libraire.

Ce livre sera ensuite offert à un enfant ou un adolescent qui n’en a pas par les bénévoles du Secours Populaire…

Vendredi 2023-10-17 fin : 2023-11-20

3 Rue de Caen Librairie Les Bonnes Feuilles

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie



From October 17 to November 20, 2023, your Librairie Les Bonnes Feuilles is taking part in the « Donnez à lire » operation.

The principle of this solidarity operation, sponsored by François Busnel, is simple: for one month, you can add a children’s book to your purchases and give it to your bookseller.

This book will then be offered to a child or teenager who doesn’t have one by Secours Populaire volunteers…

Del 17 de octubre al 20 de noviembre de 2023, tu Librairie Les Bonnes Feuilles participará en la campaña « Regala algo para leer ».

El principio de esta operación solidaria, apadrinada por François Busnel, es sencillo: durante un mes puede añadir un libro infantil a sus compras y regalárselo a su librero.

A continuación, el libro será entregado a un niño o adolescente que no tenga uno por voluntarios de Secours Populaire.

Vom 17. Oktober bis zum 20. November 2023 nimmt Ihre Librairie Les Bonnes Feuilles an der Aktion « Donnez à lire » (Gib zu lesen) teil.

Das Prinzip dieser solidarischen Aktion, die unter der Schirmherrschaft von François Busnel steht, ist einfach: Einen Monat lang können Sie ein Jugendbuch zu Ihren Einkäufen hinzufügen und es bei Ihrer Buchhändlerin abgeben.

Dieses Buch wird dann von den Freiwilligen der Secours Populaire an ein Kind oder einen Jugendlichen verschenkt, das/der kein Buch hat.

