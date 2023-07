LANCEMENT PROJET CULTURE ET VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 3 rue de Bourget Louppy-sur-Loison, 5 juillet 2023, Louppy-sur-Loison.

Louppy-sur-Loison,Meuse

Lancement public du projet « Culture » et vernissage de l’exposition inaugurale : « Page blanche sur le paysage agricole meusien » de Carole Nieder.

Le mercredi 5 juillet 2023 à 15h00 à Louppy-sur-Loison

RDV 3 rue du Bourget, en face de l’ancien lavoir, pour un parcours agricole et artistique dans le village.

Au programme :

– Présentation du film de présentation du projet à la ferme de Benoit Dazy

– Visite commentée de l’exposition dans l’église Saint-Martin

– Cocktail dans la cour des communs du château de Louppy-sur-Loison. Tout public

Mercredi 2023-07-05 15:00:00 fin : 2023-07-05 . 0 EUR.

3 rue de Bourget

Louppy-sur-Loison 55600 Meuse Grand Est



Public launch of the « Culture » project and vernissage of the inaugural exhibition: « Page blanche sur le paysage agricole meusien » by Carole Nieder.

Wednesday, July 5, 2023 at 3:00 pm at Louppy-sur-Loison

RDV 3 rue du Bourget, opposite the old wash-house, for an agricultural and artistic tour of the village.

Program:

– Presentation of the project film at Benoit Dazy’s farm

– Guided tour of the exhibition in the Saint-Martin church

– Cocktail reception in the courtyard of the château de Louppy-sur-Loison outbuildings

Presentación pública del proyecto « Cultura » e inauguración de la exposición inaugural: « Page blanche sur le paysage agricole meusien » de Carole Nieder.

Miércoles 5 de julio de 2023 a las 15.00 horas en Louppy-sur-Loison

Encuentro en el número 3 de la rue du Bourget, frente al antiguo lavadero, para una visita agrícola y artística del pueblo.

Programa:

– Presentación de la película sobre el proyecto en la granja de Benoit Dazy

– Visita guiada a la exposición en la iglesia de Saint-Martin

– Cóctel en el patio de las dependencias del castillo de Louppy-sur-Loison

Öffentlicher Start des Projekts « Kultur » und Vernissage der Eröffnungsausstellung: « Page blanche sur le paysage agricole meusien » von Carole Nieder.

Am Mittwoch, den 5. Juli 2023 um 15.00 Uhr in Louppy-sur-Loison

RDV 3 rue du Bourget, gegenüber dem alten Waschhaus, für einen landwirtschaftlichen und künstlerischen Rundgang durch das Dorf.

Auf dem Programm stehen:

– Vorführung des Präsentationsfilms des Projekts auf dem Bauernhof von Benoit Dazy

– Kommentierte Besichtigung der Ausstellung in der Kirche Saint-Martin

– Cocktailparty im Hof der Gemeinschaftsräume des Schlosses von Louppy-sur-Loison

