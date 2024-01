La visite du samedi : Exposition Mylar emprises et regrets 3 rue de Billère Orthez, samedi 27 janvier 2024.

Orthez Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 15:00:00

fin : 2024-01-27 16:00:00

Découverte sensible et ludique de l’exposition pour toute la famille avec un petit atelier.

Découverte sensible et ludique de l’exposition pour toute la famille avec un petit atelier.

EUR.

3 rue de Billère Centre d’art image imatge

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-06 par OT Coeur de Béarn