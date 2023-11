De l’art pour Noël 3 rue de Billère Orthez, 25 novembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Vous trouverez des cadeaux originaux et uniques, c’est l’occasion de se faire plaisir et de soutenir les artistes ! Cette année les artistes invités sont Lucie Malbéqui et Étienne Mauroy. Tous les deux diplômés des Beaux-Arts de Lyon, Étienne Mauroy développe un travail en grande partie sculptural, impulsé par des recoupements entre science et spiritualité. Quant à Lucie Malbéqui son travail se situe entre art et artisanat, mêlant céramique, textile et geste de cuisine, prenant la forme de sculptures haptiques d’ode au vivant..

2023-11-25 fin : 2023-12-23 . EUR.

3 rue de Billère Centre d’art image imatge

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



You’ll find original and unique gifts, a chance to treat yourself and support the artists! This year’s guest artists are Lucie Malbéqui and Étienne Mauroy. Both graduates of the Beaux-Arts in Lyon, Étienne Mauroy’s work is largely sculptural, driven by the intersection of science and spirituality. As for Lucie Malbéqui, her work lies somewhere between art and craft, blending ceramics, textiles and cooking gestures, taking the form of haptic sculptures that are an ode to the living.

Encontrarás regalos originales y únicos, así que es una gran oportunidad para darte un capricho y apoyar a los artistas Los artistas invitados de este año son Lucie Malbéqui y Étienne Mauroy. Ambos licenciados en Bellas Artes por la Universidad de Lyon, Étienne Mauroy es un escultor inspirado en la intersección entre ciencia y espiritualidad. En cuanto a Lucie Malbéqui, su obra se sitúa entre el arte y la artesanía, combinando cerámica, textiles y gestos culinarios, tomando la forma de esculturas hápticas que son una oda a lo vivo.

Sie werden originelle und einzigartige Geschenke finden. Dies ist die Gelegenheit, sich selbst eine Freude zu machen und die Künstler zu unterstützen! Dieses Jahr sind die eingeladenen Künstler Lucie Malbéqui und Étienne Mauroy. Étienne Mauroy hat beide die Kunsthochschule in Lyon absolviert. Seine Arbeiten sind größtenteils Skulpturen, die von Überschneidungen zwischen Wissenschaft und Spiritualität geprägt sind. Lucie Malbéquis Arbeit ist zwischen Kunst und Handwerk angesiedelt und verbindet Keramik, Textilien und Küchengesten zu haptischen Skulpturen, die eine Ode an das Leben sind.

