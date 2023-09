Vernissage exposition : Il pleut des diamants sur la Terre 3 rue de Billère Orthez, 20 octobre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre du 23eme festival des Cultures électroniques, Accès)s( et le centre d’art image/imatge invitent la collective « La Satellite » à dialoguer avec les élèves du 2nd cycle design graphique et nouveaux médias de l’ESAD Pyrénées, le temps d’un workshop d’une semaine..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . EUR.

3 rue de Billère Centre d’art image imatge

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of the 23rd Festival des Cultures Electroniques, Accès)s( and the image/imatge art center have invited the « La Satellite » collective to take part in a week-long workshop with ESAD Pyrénées 2nd cycle graphic design and new media students.

En el marco del 23º Festival de las Culturas Electrónicas, Accès)s( y el centro de arte de la imagen/imatge invitan al colectivo « ?La Satellite? a participar en un taller de una semana con los alumnos del 2º ciclo de diseño gráfico y nuevos medios de la ESAD de los Pirineos.

Im Rahmen des 23. Festivals der elektronischen Kulturen laden Accès)s( und das Kunstzentrum image/imatge das Kollektiv « ?La Satellite? » ein, mit den Schülern des 2. Zyklus Grafikdesign und neue Medien der ESAD Pyrénées während eines einwöchigen Workshops in einen Dialog zu treten.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Coeur de Béarn