Atelier : Il pleut des diamants sur la Terre 3 rue de Billère Orthez, 20 octobre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre du 23eme festival des Cultures électroniques, Accès)s( et le centre d’art image/imatge invitent la collective « La Satellite » à dialoguer avec les élèves du 2nd cycle design graphique et nouveaux médias de l’ESAD Pyrénées, le temps d’un workshop d’une semaine.

Placé sous le signe de la science-fiction contemporaine et des préoccupations qu’elle soulève en lien avec l’écologie globale et des questions de genre, ce workshop donnera lieu à une restitution publique au centre d’art..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . EUR.

3 rue de Billère Centre d’art image imatge

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of the 23rd Festival des Cultures Electroniques, Accès)s( and the image/imatge art center have invited the « ?La Satellite? collective to take part in a week-long workshop with students in the 2nd cycle of graphic design and new media at ESAD Pyrénées.

Focusing on contemporary science fiction and the concerns it raises in relation to global ecology and gender issues, the workshop will culminate in a public presentation at the art center.

En el marco del 23º Festival de las Culturas Electrónicas, Accès)s( y el centro de arte imagen/imatge invitan al colectivo « ?La Satellite? a participar en un taller de una semana con los alumnos del 2º ciclo de diseño gráfico y nuevos medios de la ESAD de los Pirineos.

El taller se centrará en la ciencia ficción contemporánea y las preocupaciones que suscita en relación con la ecología mundial y las cuestiones de género, y culminará con una presentación pública en el centro de arte.

Im Rahmen des 23. Festivals der elektronischen Kulturen laden Accès)s( und das Kunstzentrum image/imatge das Kollektiv « ?La Satellite? » ein, mit den Schülerinnen und Schülern des 2. Zyklus Grafikdesign und Neue Medien der ESAD Pyrénées einen einwöchigen Workshop zu veranstalten.

Der Workshop steht im Zeichen der zeitgenössischen Science-Fiction und der damit verbundenen Sorgen um die globale Ökologie und Genderfragen und wird in einer öffentlichen Präsentation im Kunstzentrum vorgestellt.

