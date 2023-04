Exposition : La flemme – Joy of missing out 3 rue de Billère, 31 mars 2023, Orthez.

Si la flemme est souvent associée dans l’imaginaire collectif à des humeurs négatives telles que la fatigue ou l’ennui, cette exposition cherche au contraire à revendiquer, avec une certaine ironie, l’état de flemme comme une libération volontaire de toute intention de faire. Il s’agira ici de considérer la flemme à la manière d’une énergie molle qui s’accorde le temps de la digestion, comme un ralentissement face à l’agitation pure. Avec elle, nous faisons le choix de la soustraction, celui de mettre le monde et les autres à distance..

2023-03-31 à ; fin : 2023-06-10 . EUR.

3 rue de Billère Centre d’art image imatge

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



If laziness is often associated in the collective imagination with negative moods such as fatigue or boredom, this exhibition seeks to claim, with a certain irony, the state of laziness as a voluntary liberation from any intention to do. It will be a question here of considering laziness in the manner of a soft energy which grants itself the time of digestion, like a slowing down in front of pure agitation. With it, we make the choice of subtraction, that of putting the world and the others at a distance.

Si la pereza se asocia a menudo en el imaginario colectivo a estados de ánimo negativos como el cansancio o el aburrimiento, esta exposición pretende reivindicar, con cierta ironía, el estado de pereza como una liberación voluntaria de cualquier intención de hacer. Se trata aquí de considerar la pereza como una energía suave que se permite tiempo para digerir, como una ralentización frente a la pura agitación. Con ella, hacemos la elección de la sustracción, de poner el mundo y a los demás a distancia.

Während Faulheit in der kollektiven Vorstellung oft mit negativen Stimmungen wie Müdigkeit oder Langeweile in Verbindung gebracht wird, versucht diese Ausstellung im Gegenteil, den Zustand der Faulheit mit einer gewissen Ironie als eine freiwillige Befreiung von jeglicher Absicht, etwas zu tun, zu beanspruchen. Hier geht es darum, den Faulpelz als eine weiche Energie zu betrachten, die sich die Zeit der Verdauung gönnt, als eine Verlangsamung gegenüber der reinen Hektik. Mit ihm entscheiden wir uns für die Subtraktion, die Wahl, die Welt und die anderen auf Distanz zu halten.

Mise à jour le 2023-03-31 par OT Coeur de Béarn