ATELIER YOGA & SPIRALE ÉMOTIONNELLE 3 Rue d’Alsace Saint-Quentin, dimanche 11 février 2024.

Saint-Quentin Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 10:30:00

fin : 2024-02-11 12:00:00

1h30 pour retrouver des îlots de détentes dans votre quotidien

Vous ne savez plus où donner de la tête ? Vous vous sentez trop souvent :

– Submergée

– A fleur de peau

– Envahie par vos émotions

– Démunie face à votre stress et votre anxiété

Vous voulez :

– Avoir la sensation d’être ancrée et sécurisée

– Vous sentir plus apaisée mentalement

– Savoir que vous avez des outils pour faire face aux épreuves

Ce que nous allons apprendre ensemble :

A travers cet atelier théorique et pratique, je vais vous partager les outils qui m’ont le plus aidé à l’époque pour ne plus me laisser envahir par mes émotions et pour réussir à retrouver de la sérénité, de la confiance et pour pouvoir enfin respirer

3 Rue d’Alsace

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France



Mise à jour le 2024-01-11 par SIM Hauts-de-France – Aisne Tourisme – Admin