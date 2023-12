LES LAUREATS DE LA NOUVELLE CHANSON 3 RUE CLEMENT HUMBERT Jarny Catégories d’Évènement: Jarny

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-27 20:30:00

fin : 2024-01-27 16e édition / 1ere soirée

3 chanteurs : LIZZIE, YACK, Flavia PEREZ.

3 chanteurs : LIZZIE, YACK, Flavia PEREZTout public 8 EUR.

3 RUE CLEMENT HUMBERT

Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est

