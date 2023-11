LA GRANDE NUIT DE L’HUMOUR 3 RUE CLEMENT HUMBERT Jarny Catégories d’Évènement: Jarny

Meurthe-et-Moselle LA GRANDE NUIT DE L’HUMOUR 3 RUE CLEMENT HUMBERT Jarny, 30 novembre 2023, Jarny. Jarny,Meurthe-et-Moselle 3 artistes : Sarah-Anna, Lisa Chevallier, José Cruz

3 styles d’humour

1h30 de rires. Tout public

Jeudi 2023-11-30 20:30:00 fin : 2023-11-30 22:00:00. 0 EUR.

3 RUE CLEMENT HUMBERT

Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est



3 artists : Sarah-Anna, Lisa Chevallier, José Cruz

3 styles of humor

1h30 of laughter 3 artistas : Sarah-Anna, Lisa Chevallier, José Cruz

3 estilos de humor

1h30 de risas 3 Künstlerinnen und Künstler : Sarah-Anna, Lisa Chevallier, José Cruz

3 Stile des Humors

1,5 Stunden Lachen

