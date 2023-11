LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET INTRAFAMILIALES 3 RUE CLEMENT HUMBERT Jarny, 24 novembre 2023, Jarny.

Jarny,Meurthe-et-Moselle

Film L’Amour et les forêts par Valérie Donzelli avec Virginie Efira

Débat autour du sujet en présence de professionnels de santé. Tout public

Vendredi 2023-11-24 20:00:00 fin : 2023-11-24 . 0 EUR.

3 RUE CLEMENT HUMBERT

Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Film L’Amour et les forêts by Valérie Donzelli with Virginie Efira

Debate on the subject in the presence of health professionals

Película L’Amour et les forêts de Valérie Donzelli con Virginie Efira

Debate sobre el tema en presencia de profesionales de la salud

Film L’Amour et les forêts von Valérie Donzelli mit Virginie Efira

Diskussion zum Thema in Anwesenheit von Gesundheitsfachleuten

Mise à jour le 2023-11-06 par MILTOL