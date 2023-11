Vide ta chambre. 3 rue Claude Laymand. Le Teich, 26 novembre 2023, Le Teich.

Le Teich,Gironde

Rendez-vous à la salle publique pour l’ opération « vide ta chambre »( jeux, livres, vêtements, articles de puericulture…)

Inscription avant le 24/11 par QR code et règlement sur HelloAsso.

Seuls les 30 premiers dossiers complets seront pris en compte.

Emplacement linéaire 1,80 m (avec ou sans table) + 1 chaise : 10€.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

3 rue Claude Laymand. Salle publique.

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Meet us at the public hall for the « empty your room » operation (games, books, clothes, baby items…)

Registration before 24/11 by QR code and payment on HelloAsso.

Only the first 30 complete applications will be considered.

Linear pitch 1.80 m (with or without table) + 1 chair: 10?

Nos vemos en el vestíbulo público para la operación « vacía tu habitación » (juegos, libros, ropa, artículos para bebés, etc.)

Inscripción antes del 24/11 mediante código QR y pago en HelloAsso.

Sólo se tendrán en cuenta las 30 primeras solicitudes completas.

Espacio lineal 1,80 m (con o sin mesa) + 1 silla: 10?

Wir treffen uns in der öffentlichen Halle für die Aktion « vide ta chambre » (Spiele, Bücher, Kleidung, Kinderpflegeartikel…)

Anmeldung vor dem 24.11. per QR-Code und Zahlung auf HelloAsso.

Nur die ersten 30 vollständigen Anmeldungen werden berücksichtigt.

Linearer Platz 1,80 m (mit oder ohne Tisch) + 1 Stuhl: 10?

Mise à jour le 2023-11-03 par OT Le Teich