Loto de la JST 3 rue Claude Laymand Le Teich, 25 novembre 2023, Le Teich.

Le Teich,Gironde

Loto annuel de la Jeunesse sportive Teichoise.

ouverture des portes dès 19h00

Entrée libre. Tout public..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

3 rue Claude Laymand Salle publique.

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Annual Loto of the Jeunesse sportive Teichoise.

doors open at 7.00 pm

Free admission. Open to all.

Loto anual de la Jeunesse sportive Teichoise.

apertura de puertas a las 19.00 horas

Entrada gratuita. Abierto a todos.

Jährliches Lotto der Teicher Sportjugend.

öffnung der Türen ab 19.00 Uhr

Eintritt frei. Alle Zuschauer.

Mise à jour le 2023-10-30 par OT Le Teich