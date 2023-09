NEW ORLEANS BIG 4 3 Rue Claude Laymand Le Teich, 6 octobre 2023, Le Teich.

Le Teich,Gironde

2 Soirées JAZZ. Ambiance cabaret des années 30. N’hésitez pas a vous costumer pour vous imprégner de l’époque.

Avec Jérome Gatius, Alain Barrabes, Benoit Aupretre et Pascal Drapeau..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . EUR.

3 Rue Claude Laymand salle publique

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



2 JAZZ evenings. 30s cabaret atmosphere. Don’t hesitate to dress up for the era.

With Jérome Gatius, Alain Barrabes, Benoit Aupretre and Pascal Drapeau.

2 veladas de JAZZ. Ambiente de cabaret de los años 30. No dude en disfrazarse para sentir la época.

Con Jérome Gatius, Alain Barrabes, Benoit Aupretre y Pascal Drapeau.

2 JAZZ-Abende. Kabarett-Atmosphäre der 30er Jahre. Zögern Sie nicht, sich zu kostümieren, um sich in die damalige Zeit einzufühlen.

Mit Jérome Gatius, Alain Barrabes, Benoit Aupretre und Pascal Drapeau.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Le Teich