Cet évènement est passé Contes de Noël et atelier créatif 3 Rue Claude Bouchet Cadillac-sur-Garonne Catégories d’Évènement: Cadillac-sur-Garonne

Gironde Contes de Noël et atelier créatif 3 Rue Claude Bouchet Cadillac-sur-Garonne, 13 décembre 2023, Cadillac-sur-Garonne. Cadillac-sur-Garonne Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-13 14:00:00

fin : 2023-12-13 Venez vivre une expérience féérique ! Après une lecture des contes de Noël, les enfants pourront profiter de la magie de Noël, puis donner vie à leur création avec un atelier créatif..

Venez vivre une expérience féérique ! Après une lecture des contes de Noël, les enfants pourront profiter de la magie de Noël, puis donner vie à leur création avec un atelier créatif.

Venez vivre une expérience féérique ! Après une lecture des contes de Noël, les enfants pourront profiter de la magie de Noël, puis donner vie à leur création avec un atelier créatif. EUR.

3 Rue Claude Bouchet Bibliothèque municipale de Cadillac

Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-08 par OT Cadillac-Podensac Détails Catégories d’Évènement: Cadillac-sur-Garonne, Gironde Autres Code postal 33410 Lieu 3 Rue Claude Bouchet Adresse 3 Rue Claude Bouchet Bibliothèque municipale de Cadillac Ville Cadillac-sur-Garonne Departement Gironde Lieu Ville 3 Rue Claude Bouchet Cadillac-sur-Garonne Latitude 44.63831 Longitude -0.31605 latitude longitude 44.63831;-0.31605

3 Rue Claude Bouchet Cadillac-sur-Garonne Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cadillac-sur-garonne/