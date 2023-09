Pensez au Volontariat International en Entreprise 3 Rue Claude Bloch Caen, 19 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Le V.I.E, abréviation de « Volontariat International en Entreprise », est un programme mis en place par le gouvernement français pour permettre aux jeunes professionnels français de travailler à l’étranger au sein d’entreprises françaises. Ce programme vise à favoriser l’internationalisation des entreprises françaises et à offrir aux jeunes l’opportunité d’acquérir une expérience professionnelle à l’étranger.

Venez assister à une présentation sur le Volontariat International en Entreprise (V.I.E) le 19 octobre 2023 à 17h, qui se tiendra à l’Amphithéâtre Léon Walras, situé au 3 Rue Claude Bloch, 14000 Caen..

2023-10-19 17:00:00 fin : 2023-10-19 19:00:00. .

3 Rue Claude Bloch IAE CAEN

Caen 14000 Calvados Normandie



V.I.E, short for « Volontariat International en Entreprise », is a program set up by the French government to enable young French professionals to work abroad for French companies. The program aims to promote the internationalization of French companies and offer young people the opportunity to gain professional experience abroad.

Join us for a presentation on Volontariat International en Entreprise (V.I.E) on October 19, 2023 at 5pm, at the Amphithéâtre Léon Walras, 3 Rue Claude Bloch, 14000 Caen.

El V.I.E, abreviatura de « Volontariat International en Entreprise », es un programa creado por el Gobierno francés para que jóvenes profesionales franceses puedan trabajar en el extranjero en empresas francesas. El objetivo del programa es promover la internacionalización de las empresas francesas y ofrecer a los jóvenes la oportunidad de adquirir experiencia profesional en el extranjero.

Asista a una presentación sobre el Volontariat International en Entreprise (V.I.E) el 19 de octubre de 2023 a las 17.00 horas, que tendrá lugar en el Amphithéâtre Léon Walras, 3 Rue Claude Bloch, 14000 Caen.

V.I.E., die Abkürzung für « Volontariat International en Entreprise », ist ein von der französischen Regierung eingerichtetes Programm, das jungen französischen Berufstätigen die Möglichkeit bietet, im Ausland in französischen Unternehmen zu arbeiten. Das Programm soll die Internationalisierung französischer Unternehmen fördern und jungen Menschen die Möglichkeit bieten, Berufserfahrung im Ausland zu sammeln.

Kommen Sie am 19. Oktober 2023 um 17 Uhr zu einer Präsentation über den Internationalen Freiwilligendienst in Unternehmen (V.I.E.), die im Amphitheater Léon Walras in 3 Rue Claude Bloch, 14000 Caen, stattfindet.

Mise à jour le 2023-09-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité