Conférence IAE Caen : » La cybersécurité en entreprise » 3, rue Claude Bloch Caen, 10 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Les enjeux de la cybersécurité sont plus cruciaux que jamais pour les entreprises. La conférence du 10 octobre 2023 sera animée par François Angevin, Commandant de police, et Bruno le Jossec, commandant de police dans la réserve opérationnelle. Leur but sera d’attirer l’attention des participants sur les menaces croissantes qui planent sur le monde des affaires. Les intervenants vous éclaireront sur les stratégies à adopter pour protéger les entreprises, notamment contre l’escroquerie au président, un stratagème malveillant de plus en plus répandu..

2023-10-10 18:00:00 fin : 2023-10-10 20:00:00. .

3, rue Claude Bloch IAE Caen

Caen 14000 Calvados Normandie



Cybersecurity issues are more crucial than ever for businesses. The October 10, 2023 conference will be hosted by François Angevin, Commandant de police, and Bruno le Jossec, Commandant de police dans la réserve opérationnelle. Their aim will be to draw participants? attention to the growing threats to the business world. The speakers will shed light on the strategies to be adopted to protect businesses, in particular against the President’s scam, a malicious ploy that is becoming increasingly widespread.

Los retos de la ciberseguridad son más cruciales que nunca para las empresas. La conferencia del 10 de octubre de 2023 correrá a cargo de François Angevin, Comandante de Policía, y Bruno le Jossec, Comandante de Policía en la Reserva Operativa. Su objetivo será llamar la atención de los participantes sobre las crecientes amenazas que se ciernen sobre el mundo empresarial. Los ponentes explicarán las estrategias que deben adoptarse para proteger a las empresas, en particular contra el timo del presidente, una estratagema maliciosa cada vez más extendida.

Die Herausforderungen der Cybersicherheit sind für Unternehmen entscheidender denn je. Die Konferenz am 10. Oktober 2023 wird von François Angevin, Kommandant der Polizei, und Bruno le Jossec, Kommandant der Polizei in der operativen Reserve, geleitet. Ihr Ziel ist es, die Aufmerksamkeit der Teilnehmer auf die zunehmenden Bedrohungen für die Geschäftswelt zu lenken. Die Redner werden Sie über Strategien zum Schutz von Unternehmen aufklären, insbesondere vor dem Präsidentenbetrug, einer zunehmend verbreiteten bösartigen Masche.

Mise à jour le 2023-09-26 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité