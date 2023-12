Atelier créatif – Tissage 3, rue Claude Aillot Tonnerre Catégories d’Évènement: Tonnerre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 14:30:00

fin : 2023-12-20 . Trait d’Union-Centre Social vous propose une après-midi en famille autour d’un atelier créatif sur le tissage.

Rendez-vous le mercredi 20 décembre à 14h30 au 3 rue Claude Aillot à Tonnerre.

Inscription obligatoire par téléphone au 03 86 55 03 71 .

3, rue Claude Aillot

Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

