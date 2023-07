REgroupement des Naturalises ARDennais 3 rue Choisy Coulommes-et-Marqueny, 12 juillet 2023, Coulommes-et-Marqueny.

Coulommes-et-Marqueny,Ardennes

Association agréée au titre de la protection de la nature, le ReNArd a pour objectifs la connaissance et la protection de la nature dans les Ardennes, ainsi que la sensibilisation du public. Il réalise de nombreux suivis et études faunistiques dans le département.Découvrez le ReNArd ICI.

3 rue Choisy

Coulommes-et-Marqueny 08130 Ardennes Grand Est



The ReNArd is an approved association for the protection of nature. Its objectives are the knowledge and protection of nature in the Ardennes, as well as raising public awareness. It carries out numerous monitoring and wildlife studies in the department. Discover the ReNArd HERE

ReNArd es una asociación autorizada para la protección de la naturaleza. Sus objetivos son el conocimiento y la protección de la naturaleza en las Ardenas, así como la sensibilización del público. Realiza numerosos estudios de vigilancia y de fauna en el departamento

Der ReNArd ist ein anerkannter Naturschutzverband, der sich die Kenntnis und den Schutz der Natur in den Ardennen sowie die Sensibilisierung der Öffentlichkeit zum Ziel gesetzt hat. Er führt zahlreiche faunistische Beobachtungen und Studien im Departement durch.Entdecken Sie den ReNArd HIER

