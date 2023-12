EXPOSITION DE CRECHE TRADITIONNELLE PROVENCALE 3 Rue Chevalier Saint-Jean Pézenas, 21 décembre 2023, Pézenas.

Pézenas Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-21 10:00:00

fin : 2024-01-07 12:00:00

Le patrimoine s’exprime à Pézenas jusque dans ses crèches.

Ville patrimoniale de grand intérêt par l’architecture de ses hôtels particuliers, son centre historique, ses traditions, Pézenas possède dans ses églises deux exceptionnelles crèches..

Ville patrimoniale de grand intérêt par l’architecture de ses hôtels particuliers, son centre historique, ses traditions, Pézenas possède dans ses églises deux exceptionnelles crèches.

Ville patrimoniale de grand intérêt par l’architecture de ses hôtels particuliers, son centre historique, ses traditions, Pézenas possède dans ses églises deux exceptionnelles crèches.

D’inspiration provençale, celle de la collégiale Saint-Jean donne vie à un ensemble unique dans notre région de grands santons de carton-pâte et de cire, habillés de costumes anciens qui disent avec réalisme et force détails à découvrir, la beauté et la sérénité des choses simples.

D’esprit baroque, celle de l’église Sainte-Ursule installée devant le très beau retable du XVIIe en bois doré et sculpté, est une crèche napolitaine offerte à la paroisse par l’association des commerçants et industriels de Pézenas. Un ensemble de santons de terre cuite et vêtements brodés main campent le peuple napolitain dans des scènes de la vie quotidienne au milieu un décor de ruines antiques, de taverne et d’abris de bergers.

3 Rue Chevalier Saint-Jean

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



