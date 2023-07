ATELIER ÉVEIL ARTISTIQUE AVEC SONIA CLAUDE 3 rue Charles Gérôme Dompaire, 12 juillet 2023, Dompaire.

Dompaire,Vosges

Atelier éveil artistique.

Des ateliers d’éveil artistique et sensoriel sur le thème du geste avec Sonia CLAUDE, artiste peintre. Découverte de diverses techniques de peinture, et même avec ses pieds.

A partir de 3 ans jusqu’à 8 ans.

Réservation par mail ou par téléphone.. Enfants

Mercredi 09:30:00 fin : . 0 EUR.

3 rue Charles Gérôme Salle culturelle

Dompaire 88270 Vosges Grand Est



Artistic and sensory awakening workshops on the theme of gesture with painter Sonia CLAUDE. Discover various painting techniques, even with your feet.

From 3 to 8 years.

Reservations by e-mail or telephone.

Taller de despertar artístico.

Talleres de despertar artístico y sensorial sobre el tema del gesto con Sonia CLAUDE, pintora. Descubra diversas técnicas de pintura, incluso con los pies.

De 3 a 8 años.

Reservas por correo electrónico o teléfono.

Atelier für künstlerisches Erwachen.

Workshops zur künstlerischen und sensorischen Erweckung zum Thema Gesten mit der Malerin Sonia CLAUDE. Entdeckung verschiedener Maltechniken und sogar mit den Füßen.

Ab 3 Jahren bis 8 Jahren.

Reservierung per E-Mail oder Telefon.

