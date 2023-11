CAFÉ TRANSMISSION – INSTALLATION : ET SI ON PARLAIT DE L’AVENIR DE MA FERME 3 rue Charles Gérôme Dompaire, 5 décembre 2023, Dompaire.

Café transmission – installation : et si on parlait de l’avenir de ma ferme.

Salle Culturelle.

Cette rencontre, sous la forme d’une rencontre conviviale, vise à partager les expériences et pratiques autour de la transmission des fermes.

Au programme :

– Témoignage cédant-repreneur et visite d’une ferme bio, Alain Gérard et Vivien Berbe, de l’EARL de Beaulieu (Pont-lès-Bonfays)

Des exemples concrets par le Point Info : Transmission, le Point Accueil Installation, Terre de

Liens Lorraine, la SAFER, l’ARDEAR, le GAB 88, Bio, en Grand-Est, le CEGAR, la MSA et CER France.

– Des outils pour transmettre

– Échanges entre pairs.

Réservation auprès de Romane Roosz – ARDEAR ou Carole Tonin – GAB. Adultes

Mardi 2023-12-05 09:15:00 fin : 2023-12-05 . 0 EUR.

Café transmission – installation: let’s talk about the future of my farm.

Salle Culturelle.

The aim of this convivial gathering is to share experiences and practices relating to the transfer of farms.

The program includes

– Testimonial from the transferor-takeover and visit to an organic farm, Alain Gérard and Vivien Berbe, from EARL de Beaulieu (Pont-lès-Bonfays)

Concrete examples from the Point Info: Transmission, the Point Accueil Installation, Terre de

Liens Lorraine, SAFER, ARDEAR, GAB 88, Bio, en Grand-Est, CEGAR, MSA and CER France.

– Tools for transferring knowledge

– Peer exchanges.

Reservations to Romane Roosz – ARDEAR or Carole Tonin – GAB

Café transmisión – instalación: hablemos del futuro de mi granja.

Salle Culturelle.

El objetivo de este encuentro amistoso es compartir experiencias y prácticas relacionadas con la transmisión de explotaciones.

El programa incluye

– Alain Gérard y Vivien Berbe, del EARL de Beaulieu (Pont-lès-Bonfays), ofrecerán un testimonio del vendedor-cesionario y visitarán una granja ecológica

Ejemplos concretos del Point Info: Transmission, la instalación Point Accueil, Terre de

Liens Lorraine, SAFER, ARDEAR, GAB 88, Bio, en Grand-Est, CEGAR, MSA y CER France.

– Herramientas de transmisión

– Intercambios entre pares.

Reservas a efectuar con Romane Roosz – ARDEAR o Carole Tonin – GAB

Café transmission – installation: et si on parle de l’avenir de ma ferme.

Kulturraum.

Diese Veranstaltung in Form eines geselligen Treffens soll dazu dienen, Erfahrungen und Praktiken rund um die Hofübergabe auszutauschen.

Auf dem Programm stehen:

– Erfahrungsbericht Übergeber-Übernehmer und Besuch eines Bio-Bauernhofs, Alain Gérard und Vivien Berbe von der EARL de Beaulieu (Pont-lès-Bonfays)

Konkrete Beispiele durch den Point Info : Transmission, den Point Accueil Installation, Terre de

Liens Lorraine, SAFER, ARDEAR, GAB 88, Bio, en Grand-Est, CEGAR, MSA und CER France.

– Werkzeuge, um weiterzugeben

– Austausch unter Gleichgesinnten.

Reservierung bei Romane Roosz – ARDEAR oder Carole Tonin – GAB

Mise à jour le 2023-11-20 par OT MIRECOURT