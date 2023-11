SPECTACLE : IL COURT, IL COURT, MON ÂNE 3 rue Charles Gérôme Dompaire, 2 décembre 2023, Dompaire.

Dompaire,Vosges

Spectacle : il court, il court, mon âne.

Le Relais Petite Enfance vous propose ce spectacle.

Un spectacle de Jean-Michel Rey et compagnie.

Une douzaine de chansons et comptines du répertoire français, chansons revisitées et accompagnées par 2 musiciens, chanteurs, multi-instrumentistes

Réservation obligatoire avant le 27 novembre auprès des animatrices du RPE : clamouline@ccmirecourtdompaire.fr ou 06 08 98 76 78 (Dompaire). Tout public

Samedi 2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 . 0 EUR.

3 rue Charles Gérôme salle culturelle

Dompaire 88270 Vosges Grand Est



Show: il court, il court, mon âne.

The Relais Petite Enfance presents this show.

A show by Jean-Michel Rey et compagnie.

A dozen songs and nursery rhymes from the French repertoire, revisited and accompanied by 2 musicians, singers and multi-instrumentalists

Reservations must be made before November 27 with the RPE animators: clamouline@ccmirecourtdompaire.fr or 06 08 98 76 78 (Dompaire)

Espectáculo: il court, il court, mon âne.

El Relais Petite Enfance le ofrece este espectáculo.

Un espectáculo de Jean-Michel Rey et compagnie.

Una docena de canciones y rimas infantiles del repertorio francés, revisitadas y acompañadas por 2 músicos, cantantes y multi-instrumentistas

Las reservas deben hacerse antes del 27 de noviembre en el RPE: clamouline@ccmirecourtdompaire.fr o 06 08 98 76 78 (Dompaire)

Schauspiel: Er rennt, er rennt, mein Esel.

Das Relais Petite Enfance bietet Ihnen diese Aufführung an.

Eine Aufführung von Jean-Michel Rey et compagnie.

Ein Dutzend Lieder und Kinderreime aus dem französischen Repertoire, neu interpretierte Lieder, die von zwei Musikern, Sängern und Multi-Instrumentalisten begleitet werden

Reservierungen sind bis zum 27. November bei den Betreuerinnen des RPE erforderlich: clamouline@ccmirecourtdompaire.fr oder 06 08 98 76 78 (Dompaire)

Mise à jour le 2023-11-18 par OT MIRECOURT