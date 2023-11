CINÉMA FILM : COUP DE CHANCE 3 rue Charles Gérome Dompaire Catégories d’Évènement: Dompaire

Vosges CINÉMA FILM : COUP DE CHANCE 3 rue Charles Gérome Dompaire, 16 novembre 2023, Dompaire. Dompaire,Vosges Projection du film : Coup de Chance

Salle Culturelle (2ème étage). Tout public

Jeudi 2023-11-16 20:00:00 fin : 2023-11-16 . 5.5 EUR.

3 rue Charles Gérome Salle Culturelle

Dompaire 88270 Vosges Grand Est



Film screening: Coup de Chance

Salle Culturelle (2nd floor) Proyección de la película: Coup de Chance

Salle Culturelle (2ª planta) Vorführung des Films: Coup de Chance

Kultursaal (2. Stock) Mise à jour le 2023-11-09 par OT MIRECOURT Détails Catégories d’Évènement: Dompaire, Vosges Autres Lieu 3 rue Charles Gérome Adresse 3 rue Charles Gérome Salle Culturelle Ville Dompaire Departement Vosges Lieu Ville 3 rue Charles Gérome Dompaire latitude longitude 48.2215683959719;6.22592876911165

3 rue Charles Gérome Dompaire Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dompaire/