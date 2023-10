ATELIERS ARTISTIQUES : ÉVEIL MUSICAL 3 rue Charles Gérôme Dompaire, 20 octobre 2023, Dompaire.

Dompaire,Vosges

Éveil musical animé par Anne Floris.

Relais Petite enfance – rue Charles Gérôme

Moments d’échanges et de partages autour de la musique, instruments de musique, chants et comptines sont au rendez vous.

Renseignements relais petite enfance. Enfants

Vendredi 2023-10-20 09:30:00 fin : 2023-10-20 . 0 EUR.

3 rue Charles Gérôme Relais petite Enfance

Dompaire 88270 Vosges Grand Est



Musical awakening led by Anne Floris.

Relais Petite enfance – rue Charles Gérôme

Music, musical instruments, songs and nursery rhymes are the order of the day.

Information Relais petite enfance

Despertar musical dirigido por Anne Floris.

Relais Petite enfance – rue Charles Gérôme

Una oportunidad para compartir e intercambiar ideas sobre música, instrumentos musicales, canciones y rimas infantiles.

Información Relais petite enfance

Musikalische Früherziehung unter der Leitung von Anne Floris.

Relais Petite enfance – Rue Charles Gérôme

Austausch und gemeinsame Erlebnisse rund um die Musik, Musikinstrumente, Lieder und Reime stehen auf dem Programm.

Informationen zum Relais petite enfance

Mise à jour le 2023-10-17 par OT MIRECOURT