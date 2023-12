Concert : Kinorama 3 Rue Chanzy Reims, 15 décembre 2023 20:00, Reims.

Reims,Marne

Redécouvrons des classiques ! Kinorama nous plonge dans le répertoire populaire de la République de Weimar et de ses compositeurs, à travers les chansons de films produits par la société UFA, au début du parlant, le répertoire des revues berlinoises. L’œuvre puise également dans le répertoire des revues berlinoises d’avant 1933, qui, comme les chansons de films entendues dans les salles obscures, ont aussi fleuri sur les scènes des music-halls français..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . .

3 Rue Chanzy Opéra de Reims

Reims 51100 Marne Grand Est



Rediscover the classics! Kinorama plunges us into the popular repertoire of the Weimar Republic and its composers, through the film songs produced by the UFA company in the early days of talkies, and the repertoire of Berlin revues. The work also draws on the repertoire of pre-1933 Berlin revues, which, like the film songs heard in movie theaters, also flourished on the stages of French music halls.

¡Redescubrir a los clásicos! Kinorama nos sumerge en el repertorio popular de la República de Weimar y de sus compositores, a través de las canciones de cine producidas por la compañía UFA al comienzo de la era parlante y del repertorio de las revistas berlinesas. La obra también se inspira en el repertorio de las revistas berlinesas anteriores a 1933, que, al igual que las canciones de películas que se escuchan en los cines, también florecieron en los escenarios de los music-halls franceses.

Entdecken wir Klassiker neu! Kinorama führt uns in das populäre Repertoire der Weimarer Republik und ihrer Komponisten ein, durch die von der UFA produzierten Filmlieder aus der Anfangszeit des Tonfilms und das Repertoire der Berliner Revuen. Das Werk greift auch auf das Repertoire der Berliner Revuen vor 1933 zurück, die, wie die Filmsongs in den Kinosälen, auch auf den Bühnen der französischen Music-Halls blühten.

