Journées Portes-Ouvertes : l’atelier d’artiste | Thoisy Marie | 3 Rue centrale Saint-Céré, 14 octobre 2023, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

Edition 2023, sur le territoire de Cauvaldor, 27 Artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leurs univers

Mon atelier c’est mon lieu de vie, j’habite dans mon atelier. Ma pratique artistique étant essentiellement pour moi, mon atelier reflète ce choix, il est étonnant et mystérieux..

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

3 Rue centrale

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



Edition 2023, on the Cauvaldor territory, 27 Artists invite you to enter their studios to discover their universe

My studio is my home, I live in my studio. My artistic practice is essentially for me, and my studio reflects this choice. It’s surprising and mysterious.

Edición 2023, en el barrio de Cauvaldor, 27 artistas le invitan a entrar en sus estudios y descubrir su mundo

Mi estudio es mi casa, vivo en mi estudio. Mi práctica artística es esencialmente para mí mismo, y mi estudio refleja esta elección, es sorprendente y misterioso.

Ausgabe 2023, auf dem Gebiet von Cauvaldor laden Sie 27 Künstler in ihre Ateliers ein, um ihre Welten zu entdecken

Mein Atelier ist mein Lebensraum, ich wohne in meinem Atelier. Da ich meine künstlerische Tätigkeit hauptsächlich für mich selbst ausübe, spiegelt mein Atelier diese Entscheidung wider, es ist erstaunlich und geheimnisvoll.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Vallée de la Dordogne