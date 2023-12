RANDONNEE INTERGENERATIONNELLE – MARCHE ET RAMASSE 3 rue Camille Claudel Durtal Catégories d’Évènement: Durtal

Début : 2024-01-03 10:00:00

fin : 2024-01-03 12:00:00 Venez arpenter du bon pied et dans la bonne humeur les chemins de Durtal..

En partenariat avec le Service de proximité Sociale CCALS Le principe est simple : une randonnée ouverte à tous (à partir de 6 ans) où sera conjugué plaisir de la marche en pleine nature pour découvrir la richesse du territoire tout en accomplissant un geste pour la planète en ramassant sur le sentier tous les déchets croisés. Un formidable moment de partage, d’échanges et un merveilleux souvenir que chacun, amoureux de nature et des loisirs en plein air, saura garder en mémoire.

Collation offerte

Renseignements : 07 85 90 92 96 – espacejeunes.durtal@ccals.fr RDV Espace jeunes – Durtal .

3 rue Camille Claudel Espace Jeunes

Durtal 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire

