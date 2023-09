Visite commentée : « Ils ont jeté l’ancre à Romans » : les rescapés du génocide arménien 3 Rue Calixte Lafosse Romans-sur-Isère, 4 novembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Dans les années 20, de nombreux Arméniens rescapés du génocide de 1915 sont arrivés à Marseille. Avec le bateau qui les a débarqués dans la cité phocéenne, ils ont jeté l’ancre tout au long de la vallée du Rhône et certains à Romans sur Isère..

3 Rue Calixte Lafosse Entrée du cimetière de Romans

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In the 1920s, many Armenian survivors of the 1915 genocide arrived in Marseille. With the ship that landed them in the Phocaean city, they dropped anchor all along the Rhône valley, and some in Romans sur Isère.

En los años veinte, muchos armenios que habían sobrevivido al genocidio de 1915 llegaron a Marsella. En el barco que los desembarcó en la ciudad de Marsella, echaron el ancla a lo largo del valle del Ródano y algunos en Romans sur Isère.

In den 1920er Jahren kamen viele Armenier, die den Völkermord von 1915 überlebt hatten, nach Marseille. Mit dem Schiff, das sie in der Cité phocéenne an Land brachte, gingen sie im gesamten Rhônetal und einige in Romans sur Isère vor Anker.

