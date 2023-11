Atelier origami 3 rue Burnol Vichy, 15 décembre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Venez réaliser une figurine en origami ou une guirlande de grues.

2023-12-15 10:30:00 fin : 2023-12-15 12:00:00. EUR.

3 rue Burnol L’Élan Créatif

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and make an origami figurine or a crane garland

Ven a hacer una figurita de origami o una guirnalda de grullas

Kommen Sie und machen Sie eine Origamifigur oder eine Kranichgirlande

