Cartonnage : réalisation d’une petite boîte 3 rue Burnol Vichy, 21 novembre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Création d’une petite boîte habillée de tissu. Tout le matériel est fourni. Réservation obligatoire..

2023-11-21 17:00:00 fin : 2023-11-21 18:30:00. EUR.

3 rue Burnol L’Élan Créatif

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Creation of a small box dressed in fabric. All materials provided. Reservations required.

Crea una cajita vestida de tela. Todos los materiales están incluidos. Imprescindible reservar.

Gestaltung einer kleinen Schachtel, die mit Stoff verkleidet wird. Das gesamte Material wird zur Verfügung gestellt. Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-21 par Vichy Destinations