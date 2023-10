Réalisation d’un porte monnaie en cuir avec Rebecca 3 rue Burnol Vichy, 18 novembre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Venez réaliser un porte monnaie en cuir avec Rebecca.

2023-11-18 11:00:00 fin : 2023-11-18 12:00:00. EUR.

3 rue Burnol L’Élan Créatif

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and make a leather coin purse with Rebecca

Ven a hacer una cartera de cuero con Rebecca

Kommen Sie und stellen Sie mit Rebecca einen Geldbeutel aus Leder her

Mise à jour le 2023-10-21 par Vichy Destinations