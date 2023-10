Carnet réalisé à la main (reliure copte) 3 rue Burnol Vichy, 10 novembre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Venez réaliser votre carnet de A à Z en partant de feuilles de papier. Vous pourrez y écrire ou dessiner. Possibilité de papier aquarelle pour un supplément de 7 euros, a préciser lors de la réservation..

2023-11-10 10:30:00 fin : 2023-11-10 12:30:00. EUR.

3 rue Burnol L’Élan Créatif

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and create your own notebook from A to Z, starting with sheets of paper. You can write or draw on it. Watercolor paper available for a supplement of 7 euros, to be specified when booking.

Ven y crea tu propio cuaderno de la A a la Z utilizando hojas de papel. Puedes escribir o dibujar en él. El papel de acuarela está disponible por un suplemento de 7 euros, a especificar en el momento de la reserva.

Kommen Sie und gestalten Sie Ihr Notizbuch von A bis Z, ausgehend von Papierblättern. Sie können darauf schreiben oder zeichnen. Möglichkeit von Aquarellpapier für einen Aufpreis von 7 Euro, bitte bei der Buchung angeben.

