Dessin : initiation à la perspective 3 rue Burnol Vichy, 27 octobre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Accessible débutants. On découvre ensemble les bases du dessin : perspective, anatomie, animaux, objets ….

2023-10-27 18:30:00 fin : 2023-10-27 19:30:00. EUR.

3 rue Burnol L’Élan Créatif

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Accessible to beginners. We discover together the basics of drawing: perspective, anatomy, animals, objects …

Accesible a los principiantes. Descubrimos juntos los fundamentos del dibujo: perspectiva, anatomía, animales, objetos…

Zugänglich für Anfänger. Gemeinsam werden die Grundlagen des Zeichnens entdeckt: Perspektive, Anatomie, Tiere, Gegenstände …

Mise à jour le 2023-09-23 par Vichy Destinations