Porte-monnaie en cuir sans couture 3 rue Burnol Vichy, 16 septembre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Venez fabriqué avec l’aide de La cabane à sacs, votre propre porte-monnaie en cuir.

Personnalisation possible: prénom/initiale.

Réservation obligatoire..

2023-09-16 10:30:00 fin : 2023-09-16 12:00:00. EUR.

3 rue Burnol l’élan créatif

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and make your own leather wallet with the help of La cabane à sacs.

Personalization possible: first name/initial.

Reservations required.

Venga a confeccionar su propia cartera de cuero con la ayuda de La cabane à sacs.

Personalización posible: nombre/inicial.

Reserva obligatoria.

Stellen Sie mit Hilfe von La cabane à sacs Ihre eigene Geldbörse aus Leder her.

Personalisierung möglich: Vorname/Initiale.

Reservierung erforderlich.

