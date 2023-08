Atelier fleurs séchées 3 rue Burnol Vichy, 7 septembre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Les fleurs séchées, c’est la tendance !

Venez découvrir comment faire un couronne en fleurs séchées, lors d’un atelier..

2023-09-07 10:30:00 fin : 2023-09-07 12:00:00. EUR.

3 rue Burnol l’élan créatif

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Dried flowers are all the rage!

Come and discover how to make a wreath with dried flowers, during a workshop.

Las flores secas están de moda

Ven a un taller y descubre cómo hacer una corona de flores secas.

Trockenblumen sind der Trend!

Erfahren Sie in einem Workshop, wie Sie einen Kranz aus Trockenblumen binden können.

Mise à jour le 2023-08-23 par Vichy Destinations