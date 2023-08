Atelier: Perles en papiers ou tissu 3 rue Burnol Vichy, 25 août 2023, Vichy.

Vichy,Allier

A partir de papiers issus de magazines, livres de musique, emballages …, fabrication de perles de différentes formes pour ensuite les monter en boucles d’oreilles ou bracelet..

2023-08-25 17:00:00 fin : 2023-08-25 18:30:00. EUR.

3 rue Burnol l’élan créatif

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Using paper from magazines, music books, packaging, etc., make beads in a variety of shapes, then mount them in earrings or bracelets.

Con papel de revistas, libros de música, envases, etc., haz cuentas de diferentes formas y luego móntalas en pendientes o pulseras.

Aus Papier aus Zeitschriften, Musikbüchern, Verpackungen usw. werden Perlen in verschiedenen Formen hergestellt, die dann in Ohrringe oder Armbänder eingearbeitet werden.

