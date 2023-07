Atelier origami 3 rue Burnol Vichy, 7 juillet 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Venez apprendre à façonner des origamis avec Ardotone..

2023-07-07 10:30:00 fin : 2023-07-07 12:00:00. EUR.

3 rue Burnol L’Élan Créatif

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and learn how to make origami with Ardotone.

Ven y aprende a hacer origami con Ardotone.

Lernen Sie mit Ardotone, wie man Origamis formt.

