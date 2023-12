Atelier Mots doux – à se graver 3 Rue Boichot Chalon-sur-Saône Catégories d’Évènement: CHALON SUR SAONE

Saône-et-Loire

Date et horaire :

Début : 2024-01-05 14:30:00

fin : 2024-01-05 16:30:00 . Les techniques de la gravure, du tamponnage et du métal à repousser seront utilisées au cours de cet atelier pour réaliser des cartes uniques à adresser à sa famille ou ses amis. Atelier pour les enfants de 9 à 12 ans. EUR.

3 Rue Boichot Musée Vivant Denon

Saône-et-Loire
Bourgogne-Franche-Comté

