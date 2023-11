Le bal de Noël 3 rue Barraud Auzances, 20 décembre 2023, Auzances.

Auzances,Creuse

Le bal de Noël

Un voyage aérien et dansant, agrémenté d’escales festives dans différents pays, jusqu’au royaume du Père Noël !.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . EUR.

3 rue Barraud SALLE DES FÊTES

Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The Christmas Ball

An aerial, dancing journey, with festive stops in various countries, all the way to Santa’s kingdom!

El baile de Navidad

Un viaje aéreo de baile, con paradas festivas en varios países, ¡hasta llegar al reino de Papá Noel!

Der Weihnachtsball

Eine tänzerische Flugreise mit festlichen Zwischenstopps in verschiedenen Ländern bis hin zum Königreich des Weihnachtsmanns!

Mise à jour le 2023-11-14 par Marche et Combraille en Aquitaine