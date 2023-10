CONFÉRENCE – L’AFFAIRE VERMEER 3 rue Auguste Fresnel Metz, 13 octobre 2023, Metz.

Metz,Moselle

Il y a toujours eu des faux en art. Des fausses statues grecques dans la Rome antique aux faux Picasso, Matisse, aujourd’hui.

La science peut-elle contribuer à dire ce qui est vrai ? On tentera de répondre à cette question au cours d’une conférence dans laquelle fera irruption un faussaire. Il se trouve que ce faussaire a vendu un faux Vermeer au Maréchal du Reich Hermann von Goering.

On ne vous en dit pas plus sauf que dans cette histoire tout est vrai !

Conférence théâtralisée proposée par Emmanuel Bouzy, enseignant-chercheur à l’Université de Lorraine

avec Jean-Luc L’Hôte, comédien et Emmanuel Bouzy, conférencier.

Mise en scène : Daniel Proia

Réservation : https://u2l.fr/affaire-vermeer-ufrmim-0923. Tout public

Vendredi 2023-10-13 17:30:00 fin : 2023-10-13 19:30:00. 0 EUR.

3 rue Auguste Fresnel UFR Mathématique Informatique et Mécanique

Metz 57070 Moselle Grand Est



There have always been fakes in art. From fake Greek statues in ancient Rome to fake Picassos and Matisse today.

Can science help to tell what is true? We’ll try to answer this question in a lecture featuring a forger. As it happens, this forger sold a fake Vermeer to Reich Marshal Hermann von Goering.

That’s all there is to it, except that it’s all true!

Theatrical lecture by Emmanuel Bouzy, teacher-researcher at the Université de Lorraine

with Jean-Luc L’Hôte, actor and Emmanuel Bouzy, lecturer.

Directed by Daniel Proia

Booking: https://u2l.fr/affaire-vermeer-ufrmim-0923

Siempre ha habido falsificaciones en el arte. Desde falsas estatuas griegas en la antigua Roma hasta falsos Picassos y Matisse en la actualidad.

¿Puede la ciencia ayudar a saber qué es verdad? Intentaremos responder a esta pregunta durante una conferencia en la que aparecerá un falsificador. Resulta que este falsificador vendió un Vermeer falso al mariscal del Reich Hermann von Goering.

Eso es todo lo que tenemos que decirles, ¡excepto que todo en esta historia es verdad!

Conferencia dramatizada de Emmanuel Bouzy, profesor e investigador de la Universidad de Lorena

con Jean-Luc L’Hôte, actor, y Emmanuel Bouzy, conferenciante.

Dirigida por Daniel Proia

Reservas: https://u2l.fr/affaire-vermeer-ufrmim-0923

In der Kunst hat es schon immer Fälschungen gegeben. Von den gefälschten griechischen Statuen im alten Rom bis hin zu den Fälschungen von Picasso, Matisse und heute.

Kann die Wissenschaft dazu beitragen, zu sagen, was wahr ist? Diese Frage soll im Rahmen eines Vortrags beantwortet werden, in den ein Fälscher einbricht. Es stellt sich heraus, dass dieser Fälscher dem Reichsmarschall Hermann von Göring einen gefälschten Vermeer verkauft hat.

Mehr wird Ihnen nicht verraten, außer dass in dieser Geschichte alles wahr ist!

Theatralischer Vortrag, vorgeschlagen von Emmanuel Bouzy, Lehrer und Forscher an der Universität Lothringen

mit Jean-Luc L’Hôte, Schauspieler, und Emmanuel Bouzy, Dozent.

Regie: Daniel Proia

Reservierung: https://u2l.fr/affaire-vermeer-ufrmim-0923

Mise à jour le 2023-10-09 par AGENCE INSPIRE METZ