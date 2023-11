LA CANTATRICE CHAUVE 3 rue Andrée Colson Langeais, 24 novembre 2023, Langeais.

Langeais,Indre-et-Loire

La cantatrice chauve «anti-pièce» d’Eugène Ionesco, s’apparente, par son esprit de dérision en prenant le contre-pied de la tradition et des sketchs menant à un dénouement digne des surréalistes, à une vraie parodie de théâtre. Créée en 1950 cette pièce est l’une des plus emblématiques du théâtre de.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . 10.2 EUR.

3 rue Andrée Colson

Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Eugène Ionesco’s bald opera « La cantatrice anti-pièce » (The Bald Singer) is a true parody of theater, with its spirit of mockery that goes against tradition, and sketches that lead to an ending worthy of the Surrealists. Created in 1950, this play is one of the most emblematic of Ionesco’s theater

La cantatrice chauve (La cantatriz calva) de Eugène Ionesco es una verdadera parodia del teatro, con su espíritu de burla contrario a la tradición y sus sketches que desembocan en un final digno de los surrealistas. Creada en 1950, esta obra es una de las más emblemáticas del teatro de Ionesco

Die kahle Sängerin, das « Anti-Stück » von Eugène Ionesco, ist aufgrund seines Spottgeistes, der sich gegen die Tradition wendet, und der Sketche, die zu einem Ende führen, das den Surrealisten würdig ist, eine echte Theaterparodie. Das 1950 uraufgeführte Stück ist eines der emblematischsten Stücke des Theaters von Ignatius

