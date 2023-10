Les Goguettes en trio mais à quatre 3 rue Andrée Colson Langeais, 18 novembre 2023, Langeais.

Langeais,Indre-et-Loire

Après une tournée de 4 ans à guichet fermé, les goguettes qui ont fêté leurs 10 ans reviennent avec un nouveau spectacle..

Vendredi 2023-11-18 14:00:00 fin : 2023-11-18 . 30.2 EUR.

3 rue Andrée Colson

Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



After a sold-out 4-year tour, the goguettes, who celebrated their 10th anniversary, are back with a new show.

Tras una gira de 4 años con todas las entradas agotadas, las goguettes que celebraron su 10º aniversario vuelven con un nuevo espectáculo.

Nach einer vierjährigen Tournee mit ausverkauftem Haus kehren die Goguettes, die ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert haben, mit einer neuen Show zurück.

