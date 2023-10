AUBIGNY : Randonnée pédestre 3 Rue André Ganne Aubigny, 22 octobre 2023, Aubigny.

Aubigny,Deux-Sèvres

L’association ENTENTE ET BONNE HUMEUR, vous propose de découvrir les paysages d’Aubigny , avec 3 circuits de randonnée pédestre 6 km , 9 km ou 15 km

Ouverte à tous et à toutes

Boissons et ravitaillements

Réservation conseillée

Rendez-vous est donné à 8 h 30 à la salle des fêtes.

3 Rue André Ganne Salle des fêtes

Aubigny 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The ENTENTE ET BONNE HUMEUR association offers you the chance to discover the Aubigny countryside, with 3 hiking circuits of 6 km, 9 km or 15 km

Open to all

Drinks and refreshments

Reservations recommended

Meet at 8:30 a.m. at the village hall

La asociación ENTENTE ET BONNE HUMEUR le ofrece la posibilidad de descubrir la campiña de Aubigny, con 3 circuitos de senderismo de 6 km, 9 km o 15 km

Abierto a todos

Bebidas y refrescos

Se recomienda reservar

Cita a las 8.30 en el salón del pueblo

Der Verein ENTENTE ET BONNE HUMEUR, schlägt Ihnen vor, die Landschaften von Aubigny zu entdecken, mit 3 Wanderstrecken 6 km, 9 km oder 15 km

Offen für alle und jeden

Getränke und Verpflegung

Reservierung empfohlen

Treffpunkt: 8:30 Uhr an der Festhalle

