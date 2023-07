Stage de skateboard 3 Rue André Brun Le Barp, 11 juillet 2023, Le Barp.

Le Barp,Gironde

Venez découvrir les joies du skateboard dans un skatepark couvert, avec des cours encadrés par un moniteur diplômé d’état (depuis 2006) de l’association Les Salles Gosses.

Les cours de skateboard pour débutants sont conçus pour vous donner les bases et la confiance nécessaires pour débuter dans ce sport passionnant.

Pas de matériel ? Pas de problème, le Salles Gosses vous prêtons tout ce qu’il vous faut.

N’attendez plus et inscrivez-vous dès maintenant pour vivre l’expérience de glisse ultime !.

2023-07-11 fin : 2023-07-14 . EUR.

3 Rue André Brun

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the joys of skateboarding in an indoor skatepark, with lessons supervised by a state-certified instructor (since 2006) from the Les Salles Gosses association.

Skateboarding lessons for beginners are designed to give you the basics and the confidence to get started in this exciting sport.

No equipment? No problem, Les Salles Gosses will lend you all you need.

Register now for the ultimate skateboarding experience!

Venga a descubrir los placeres del monopatín en un skatepark cubierto, con clases dirigidas por un monitor diplomado (desde 2006) de la asociación Les Salles Gosses.

Las clases de skate para principiantes están diseñadas para darte las nociones básicas y la confianza necesaria para iniciarte en este apasionante deporte.

¿No tienes material? No hay problema, Les Salles Gosses le prestará todo lo que necesite.

No esperes más y apúntate ya a la experiencia skate definitiva

Entdecken Sie die Freuden des Skateboardfahrens in einem überdachten Skatepark mit Kursen, die von einem staatlich geprüften Lehrer (seit 2006) des Vereins Les Salles Gosses betreut werden.

Die Skateboardkurse für Anfänger sollen Ihnen die Grundlagen und das Selbstvertrauen vermitteln, die Sie für den Einstieg in diesen aufregenden Sport benötigen.

Keine eigene Ausrüstung? Kein Problem, die Salles Gosses leihen Ihnen alles, was Sie brauchen.

Melden Sie sich jetzt an und erleben Sie das ultimative Skateboarding-Erlebnis!

Mise à jour le 2023-07-05 par OT Val de l’Eyre