Plateau musical : Talents Aiguilles 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville, 8 mars 2024, Mondeville.

Mondeville,Calvados

LOX’ONE

Une poésie qui s’envole, une basse qui transpire, des épaules musclées et des boucles à n’en plus finir… Voici le paysage de la chanteuse, auteure, compositrice LOX’One : un rayon clair-obscur inattendu !

On y chante l’intime, les joies, les doutes, la souffrance, l’invisible… Du pep’s, des tripes et beaucoup d’amour, voici ce qui les anime, dans une inspiration qui respire le Monde !PRINCESS ERIKA

Après avoir popularisé le Reggae grâce à ses tubes « Trop de bla-bla », « Faut qu’j’travaille », elle est retournée en studio pour enregistrer un album lumineux dont l’ADN reggae est teinté d’accents blues rock, jazz et soul. Un album très personnel, un magnifique virage en douceur, le reflet de ce qu’est Princess Erika aujourd’hui. Un concert convivial, unique et sincère !.

2024-03-08 20:30:00 fin : 2024-03-08 . .

3 Rue Ambroise Croizat Grande Salle – Mondeville Animation

Mondeville 14120 Calvados Normandie



LOX?ONE

Soaring poetry, sweaty bass, muscular shoulders and endless curls? This is the landscape of singer-songwriter LOX?ONE: an unexpected ray of chiaroscuro!

She sings of intimacy, joy, doubt, suffering, the invisible? Theirs is an inspiration that breathes the world! PRINCESS ERIKA

After popularizing reggae with her hits « Trop de bla-bla » and « Faut qu?j?travaille », she returned to the studio to record a luminous album whose reggae DNA is tinged with blues-rock, jazz and soul accents. It’s a highly personal album, a magnificent gentle turn, a reflection of who Princess Erika is today. A friendly, unique and sincere concert!

LOX ONE

¿Poesía elevada, bajo sudoroso, hombros musculosos y rizos interminables? Este es el paisaje de la cantante, compositora y autora LOX?ONE: ¡un inesperado rayo de claroscuro!

Canta sobre la intimidad, las alegrías, las dudas, el sufrimiento, lo invisible? Animada, con agallas y llena de amor, ¡esto es lo que les mueve, en una inspiración que respira el Mundo! PRINCESS ERIKA

Tras popularizar el reggae con sus éxitos « Trop de bla-bla » y « Faut qu?j?travaille », volvió al estudio para grabar un álbum luminoso cuyo ADN reggae se tiñe de blues rock, jazz y soul. Es un álbum muy personal, un magnífico giro suave, un reflejo de quién es hoy la Princesa Erika. ¡Un concierto amable, único y sincero!

LOX?ONE

Eine Poesie, die fliegt, ein Bass, der schwitzt, muskulöse Schultern und endlose Locken? Das ist die Landschaft der Sängerin, Autorin und Komponistin LOX?One: ein unerwarteter Hell-Dunkel-Radius!

Sie singt über das Intime, über Freuden, Zweifel, Leiden, das Unsichtbare? Pep, Mut und viel Liebe, das ist es, was sie antreibt, in einer Inspiration, die die Welt atmet!PRINCESS ERIKA

Nachdem sie den Reggae mit ihren Hits « Trop de bla-bla » und « Faut qu?j?travaille » populär gemacht hat, ist sie wieder ins Studio gegangen, um ein leuchtendes Album aufzunehmen, dessen Reggae-DNA mit Bluesrock, Jazz und Soul verfeinert ist. Es ist ein sehr persönliches Album, eine wunderbare, sanfte Wendung und ein Spiegelbild dessen, was Princess Erika heute ist. Ein geselliges, einzigartiges und aufrichtiges Konzert!

