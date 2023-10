Spectacle « Ida y Vuelta » 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville, 1 mars 2024, Mondeville.

Mondeville,Calvados

Des histoires qui proposent autre chose que des histoires de princesses, de marâtres, de sorcières ou de fées mais des histoires où les femmes ont un rôle central.

Pas de discours féministe, pas de revendications mais un spectacle en contes et musiques qui déploie des imaginaires venus des cultures d’Afrique et d’Amérique du Sud.

Des histoire où les héroïnes sont tisserandes, chasseuses, paysannes, cuisinières, … ancrées dans la vie, confrontées au quotidien mais où le merveilleux est toujours présent.

Création : La Fée Quignette et Manzanita, tout public à partir de 10 ans.

2024-03-01 20:00:00 fin : 2024-03-01 . .

3 Rue Ambroise Croizat P’tit Coin – Mondeville Animation

Mondeville 14120 Calvados Normandie



These are not just stories about princesses, stepmothers, witches and fairies, but stories in which women play a central role.

No feminist discourse, no demands, but a show of tales and music that unfolds imaginary worlds from the cultures of Africa and South America.

Stories in which the heroines are weavers, hunters, peasants, cooks, etc. anchored in life, confronted with the everyday, but where the marvellous is always present.

Created by La Fée Quignette and Manzanita, for audiences aged 10 and over

Cuentos que no son sólo de princesas, madrastras, brujas y hadas, sino historias en las que la mujer desempeña un papel central.

Sin retórica feminista, sin reivindicaciones, sólo un espectáculo de cuentos y música que despliega mundos imaginarios de las culturas de África y Sudamérica.

Son historias en las que las heroínas son tejedoras, cazadoras, agricultoras, cocineras, etc. Están enraizadas en la vida, enfrentadas a lo cotidiano, pero donde lo maravilloso está siempre presente.

Creado por La Fée Quignette y Manzanita, para un público a partir de 10 años

Geschichten, die etwas anderes bieten als Geschichten von Prinzessinnen, Müttern, Hexen oder Feen, sondern Geschichten, in denen Frauen eine zentrale Rolle spielen.

Kein feministischer Diskurs, keine Forderungen, sondern ein Schauspiel aus Märchen und Musik, das die Vorstellungswelt der afrikanischen und südamerikanischen Kulturen entfaltet.

Geschichten, in denen die Heldinnen Weberinnen, Jägerinnen, Bäuerinnen, Köchinnen sind, … die im Leben verankert sind und mit dem Alltag konfrontiert werden, in denen aber das Wunderbare immer präsent ist.

Uraufführung: La Fée Quignette und Manzanita, Publikum ab 10 Jahren

