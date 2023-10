Spectacle jeunesse « Crictor » 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville, 21 février 2024, Mondeville.

Mondeville,Calvados

Avec May Lisa Lebert et Cléa Michelini – Cie Des Oh ! & Des Bah !

Le cadeau de Madame Bodot est arrivé par la poste.

Ça, un cadeau ? Un serpent ?

Oui, car Crictor n’était pas un vulgaire serpent. Bien soigné, bien nourri, bien élevé, il devint capable de prodiges. Quand il apprenait à lire et à compter, il formait les chiffres et les lettres avec son corps. Il servait de jeu aux enfants. Mais son plus bel exploit était encore à venir. Car un cambrioleur hantait les rues de la petite ville….

With May Lisa Lebert and Cléa Michelini ? Cie Des Oh! & Des Bah!

Mrs Bodot’s present arrived in the post.

A present? A snake?

Yes, because Crictor was no ordinary snake. Well cared for, well fed and well brought up, he became capable of prodigious feats. When he was learning to read and count, he formed numbers and letters with his body. Children played with him. But his greatest feat was yet to come. For a burglar was haunting the streets of the small town?

Con May Lisa Lebert y Cléa Michelini ? Cie Des Oh ! & Des Bah !

El regalo de la Sra. Bodot ha llegado por correo.

¿Eso, un regalo? ¿Una serpiente?

Sí, porque Crictor no era una serpiente cualquiera. Bien cuidada, bien alimentada y bien criada, llegó a ser capaz de proezas prodigiosas. Cuando aprendía a leer y a contar, formaba los números y las letras con su cuerpo. Los niños jugaban con él. Pero su mayor hazaña estaba aún por llegar. Un ladrón rondaba las calles de la pequeña ciudad..

Mit May Lisa Lebert und Cléa Michelini? Cie Des Oh! & Des Bah!

Das Geschenk von Madame Bodot ist mit der Post gekommen.

Das soll ein Geschenk sein? Eine Schlange?

Ja, denn Crictor war keine gewöhnliche Schlange. Gut gepflegt, gut ernährt und gut erzogen, wurde er zu Wundern fähig. Als er lesen und rechnen lernte, formte er die Zahlen und Buchstaben mit seinem Körper. Den Kindern diente er als Spielgerät. Doch seine größte Heldentat stand ihm noch bevor. Denn ein Einbrecher suchte die Straßen der kleinen Stadt heim?

