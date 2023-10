Spectacle « Soliloque Public » 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville, 16 février 2024, Mondeville.

Mondeville,Calvados

« On m’a toujours appris à tourner sept fois la langue dans ma bouche avant de me taire et j’ai aujourd’hui un capital salive à dépenser. »

« Soliloque public, c’est le titre que j’ai trouvé pour décrire ce moment où je vais parler seule devant le vulgum pecus. Il est toutefois important de préciser que si ce spectacle n’existait pas, la Terre tournerait pareil. Parce que parler, c’est important et l’important c’est l’essentiel et l’essentiel c’est le principal et c’est ça qui est important. Venez. » – Margot Demeurisse.

2024-02-16 21:00:00 fin : 2024-02-16 . .

3 Rue Ambroise Croizat P’tit Coin – Mondeville Animation

Mondeville 14120 Calvados Normandie



« I’ve always been taught to turn my tongue seven times in my mouth before keeping quiet, and today I’ve got a lot of saliva to spare

public Soliloquy » is the title I’ve come up with to describe this moment when I speak alone in front of the vulgum pecus. It’s important to point out, however, that if this show didn’t exist, the Earth would turn the same way. Because talking is important, and important is essential, and essential is the main thing, and that’s what’s important. Come along. » – Margot Demeurisse

« Siempre me han enseñado a dar siete vueltas a la lengua en la boca antes de callar, y hoy tengo mucha saliva de sobra

soliloquio público » es el título que se me ha ocurrido para describir este momento en el que hablo solo ante el vulgum pecus. Es importante señalar, sin embargo, que si este espectáculo no existiera, la Tierra giraría igual. Porque hablar es importante, e importante es esencial, y esencial es esencial, y eso es lo importante. Acompáñenos » – Margot Demeurisse

« Ich wurde immer gelehrt, meine Zunge siebenmal im Mund zu drehen, bevor ich schweige, und ich habe heute ein Speichelkapital, das ich ausgeben muss. »

« Das ist der Titel, den ich gefunden habe, um den Moment zu beschreiben, in dem ich allein vor dem vulgum pecus sprechen werde. Es ist jedoch wichtig, darauf hinzuweisen, dass sich die Erde genauso drehen würde, wenn es diese Show nicht gäbe. Denn Reden ist wichtig und wichtig ist das Wesentliche und das Wesentliche ist das Wichtigste und das ist es, was wichtig ist. Kommen Sie. » – Margot Demeurisse

Mise à jour le 2023-10-04 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité