Spectacle « Face au peuple » 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville, 19 janvier 2024, Mondeville.

Mondeville,Calvados

Egocentrique, méprisant, hautain, et encore bien d’autres qualités, Pierre Emonot vient s’adresser au peuple.

Sourire en coin, admirablement ambigu, Pierre Emonot manie les phrases à rallonge comme les traits d’esprit assassins. Il vous invite à refaire le monde avec un goût du sarcasme jubilatoire. Tantôt naïf, tantôt brillant, il est surtout impossible à museler.

Très ancré dans l’actualité, ce spectacle écrit au cordeau et joué avec verve propose à rire de la cruauté humaine et des petites habitudes bourgeoises.

Vous aimez l’ironie et les belles plumes ? Vous avez envie d’aiguiser votre second degré ? Ce spectacle est fait pour vous..

2024-01-19 19:00:00 fin : 2024-01-19 . .

3 Rue Ambroise Croizat P’tit Coin – Mondeville Animation

Mondeville 14120 Calvados Normandie



Egocentric, contemptuous, haughty, and many other qualities, Pierre Emonot comes to address the people.

A wry smile, admirably ambiguous, Pierre Emonot is a master of lengthy sentences and murderous witticisms. He invites you to remake the world with a taste for jubilant sarcasm. Sometimes naive, sometimes brilliant, he is above all impossible to muzzle.

Deeply rooted in current affairs, this tightly-written show, performed with verve, invites you to laugh at human cruelty and bourgeois pettiness.

Do you like irony and fine writing? Would you like to sharpen your second-degree skills? Then this is the show for you.

Egocéntrico, despectivo, altivo y muchas otras cualidades, Pierre Emonot ha venido a dirigirse al pueblo.

Con una sonrisa irónica y un estilo admirablemente ambiguo, Pierre Emonot es tan hábil con las frases largas como con las ocurrencias asesinas. Invita a rehacer el mundo con un gusto por el sarcasmo jubiloso. A veces ingenuo, a veces brillante, es sobre todo imposible de amordazar.

Con sus raíces firmemente plantadas en la actualidad, este espectáculo agudamente escrito y vívidamente actuado le invita a reírse de la crueldad humana y de la mezquindad burguesa.

¿Le gusta la ironía y la buena escritura? ¿Quiere agudizar su segundo sentido? Este es su espectáculo.

Egozentrisch, verächtlich, hochmütig und noch viele andere Eigenschaften mehr: Pierre Emonot spricht zum Volk.

Mit einem bewundernswert zweideutigen Lächeln im Gesicht beherrscht Pierre Emonot sowohl lange Sätze als auch mörderischen Witz. Er lädt Sie dazu ein, die Welt neu zu gestalten, und das mit einem jubilierenden Hang zum Sarkasmus. Manchmal ist er naiv, manchmal brillant, aber vor allem lässt er sich nicht mundtot machen.

Dieses Stück, das sehr stark in der Gegenwart verankert ist, wurde mit der Brechstange geschrieben und mit Verve gespielt. Es lädt dazu ein, über die menschliche Grausamkeit und die kleinen bürgerlichen Gewohnheiten zu lachen.

Sie mögen Ironie und gute Federn? Haben Sie Lust, Ihren zweiten Grad zu schärfen? Dann ist diese Aufführung genau das Richtige für Sie.

